Kaos bröt ut när en bil under eftermiddagens rusningstid plötsligt körde in i en folkmassa på gatan Bourke Street i centrala Melbourne. Föraren ska sedan ha kastat in något föremål i baksätet på bilen. Sekunder senare hördes smällar och bilen började brinna kraftigt, rapporterar australiska Sky news. Därefter gick mannen till angrepp med kniv.

Polisen bekräftar att en person avlidit och att ytterligare två vårdas efter knivhugg. Den ena personen är allvarligt skadad medan tillståndet för den andra är stabilt, säger en talesperson från Royal Melbourne Hospital till tidningen Sydney Morning Herald.

Sköts av polis

Ett filmklipp som påstås vara från brottsplatsen och som sprids i sociala medier visar hur en man gör utfall med kniv mot poliser, innan han blir skjuten. Mannen har förts till sjukhus med livshotande skador, enligt Sydney Morning Herald.

Det finns inga kända kopplingar till terrorism i det här läget, men vi utesluter inte att det kan finnas en koppling, säger David Clayton vid polisen i Victoria, rapporterar Reuters.

Vittnet Meegan May säger att hon var satt på en spårvagn som stannade till.

Sedan hörde jag någon skrika "han har en kniv". Och en liten stund efteråt hörde jag en smäll som lät som ett pistolskott, säger hon till ABC.

Dåd förra året

Händelsen fick polisen i Melbourne att för första gången dra igång sitt antiterror-system. Det är högtalare som spelar upp en larmsignal och varnar människor som befinner sig i området.

I december 2017 skedde ett liknande dåd i Melbourne. Då dödades en 83-årig man när en gärningsman avsiktligt körde in i en folkmassa med sin bil. Ett 20-tal personer skadades.