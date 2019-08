Brott En person har gripits i samband med ett våldsbrott i centrala Kristianstad där fyra personer skadades. Enligt polisen ska två personer ha rört sig uppe på tak och i lägenheter i centrala Kristianstad.

Vi hade flera resurser på plats inom ganska kort tid och påträffar flera skadade, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisen.

Polisen uppger att tillhyggen har använts vid våldsamheterna. Två personer ska dessutom inledningsvis ha varit nakna, skriver Kristianstadsbladet.

En stor polisinsats sattes in när larmet kom in vid lunchtid på måndagen. En polis skadades lindrigt i samband med att en ruta slogs sönder när polisen snabbt behövde ta sig in i en lägenhet.

Fyra personer fick föras till sjukhus, varav en är den gripne, misstänkte gärningsmannen. Enligt Region Skåne är samtliga personer lindigt skadade. Det rör sig om män i 25- och 35-årsåldern.

Händelsen rubriceras som ett grovt våldsbrott.