Världen Nästan 7 000 personer dödades av landminor förra året. Det är dubbelt så många som 2013, det år då det lägsta antalet dödsfall orsakade av landminor noterats, enligt en rapport från organisationen The International Campaign to Ban Landmines (ICBL).

Flest landminor finns i Irak, men det är främst konflikter i Afghanistan, Syrien och Mali som är skälet till det ökade antalet offer. Framför allt är det väpnade grupper, som terrorrörelsen IS, som använder fler landminor.

Drygt 70 procent av de 6 897 människor som föll offer för landminor förra året var civila.