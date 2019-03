Arbete Allt fler kommuner och regioner utbildar sina förtroendevalda i att förebygga och hantera hat och hot. Det framgår i en enkät genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2018. I enkäten framkommer att drygt sju av tio kommuner och regioner, under 2018, haft utbildningar om hot och hat. Under 2016 var det bara tre av tio.

"Det är en bekymmersam och sorglig utveckling att förtroendevalda utsätts alltmer för hot och hat. Att kommuner och regioner i allt större utsträckning har rutiner och system för att ta hand om utsattheten är dock värdefullt för att stärka det demokratiska uppdraget", skriver Lena Micko, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.