Bangladesh Minst 14 människor omkom och flera skadades när cyklonen Bulbul slog till mot Bangladesh och Indien. Mer än två miljoner människor hade evakuerats.

I Bangladesh dödades sex personer, varav fem av fallande träd, och minst 20 skadades. Dessutom saknas fem personer sedan en trålare sjunkit i närheten av ön Bhola.

Totalt åtta personer rapporteras döda från de indiska delstaterna Västbengalen och Odisha.

Ovädret drog in över Bengaliska viken sent på lördagskvällen med vindstyrkor på upp till 34 meter per sekund. Cyklonen försvagades när den kom in över land.

Den har övergått till ett kraftigt lågtryck som ger stora regnmängder, säger Ayesha Khatun vid Bangladeshs meteorologiska institut.

Omkring 2,1 miljoner människor i Bangladesh hade evakuerats till cyklonskydd. Hamnar höll stängt och flygtrafiken ställdes in.

Även i Indien ställdes flyg- och färjetrafik in. Närmare 120 000 människor som evakuerats kunde börja återvända till sina hem när cyklonen försvagades, enligt myndigheterna.