Under måndagen hade varuförsörjningsnämnden och Apotekstjänst ett möte för att diskutera läget.

Varuförsörjningsnämnden är en gemensam nämnd för de fem regionerna Uppsala, Västmanland, Dalarna, Örebro och Sörmland, som har skött upphandlingen och införandet av Apotekstjänst som ny leverantör av förbrukningsartiklar till sjukvården.

Direkt efter mötet lämnade Apotekstjänsts vd hastigt hotellet där mötet hölls, och vägrade att svara på frågor. Ett par timmar senare stod det klart att han lämnat bolagets ledning. Han står inte längre som vd på bolagets hemsida, och bolaget ser ut att sakna ledning.

Han avgår och kommer nu att fokusera på den delen som avser doshantering, säger Eric Aronson, inhyrd presstalesperson för bolaget.

Någon ny vd är inte utsedd, något de återkommer om, förklarar han.

TT: Innebär detta att det är ett herrelöst bolag som nu ska ta hand om leveranserna?

Nej, vi återkommer så snart som möjligt, säger Eric Aronson.

Överraskning att vd går

Han är själv en konsult som hyrts in från en kommunikationsfirma, och ingen i företagets styrelse vill uttala sig om det som sker.

De har fullt upp med verksamheten. De har valt att samla pressinformationen till en person, säger Eric Aronson.

Bolagsverket uppger att vd:n har lämnat in en anmälan om eget utträde ur företagets styrelse. Anmälan inkom i lördags, den 19 oktober, men har ännu inte registrerats.

Bechet Barsom (KD), ordförande i varuförsörjningsnämnden, kände inte till att vd:n lämnat sitt jobb.

Däremot har Apotekstjänst sagt att de tagit in en veteran från Mediq, företaget som hade uppdraget innan Apotekstjänst tog över. Han är chef för något slags distributionsbolag hos Mediq.

TT: Hur ser du på att leveranserna nu ska ske från ett bolag som saknar ledning?

Jag förutsätter att de tillsätter en ny.

Fler leverantörer tas in

TT: Är du trygg med att Apotekstjänst nu klarar detta?

De har ett jobb att göra nu. Det finns brister. Det som har hänt har inte uppkommit av sig själv.

Under mötet som hållits under förmiddagen har ett antal förslag och vägval tagits fram som ska säkra att leveranser av sjukvårdsmaterial kommer fram normalt, förklarar han. Bland annat ska fler leverantörer tas in för att lösa den akuta materialbristen och avlasta Apotekstjänst.

De fem drabbade regionerna ska nu få ta ställning till förslagen innan man går vidare, säger Behcet Barsom.

Vi vill att regionerna ska analysera de olika förslagen och komma med synpunkter.

Flera sjukhus väljer samtidigt att inte förlänga sina operationsstopp. Akademiska sjukhuset i Uppsala börjar operera som vanligt igen på tisdagen efter att ha ställt in planerade operationer sedan den 11 oktober, men situationen är skör, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Från och med tisdag morgon försöker vi dra i gång verksamheten igen, säger han.

Men det kan komma ett nytt beslut när som helst, vi följer det dagligen.

Även på sjukhusen i Falun och Mora, där planerade operationer ställts in under måndagen, är avsikten att fler sådana operationer ska genomföras från och med tisdagen.

Nu har vi beslutat att vi återgår i morgon till normalt operationsprogram, säger Eva Ohlsson, chefsläkare och medicinskt ledningsansvarig i Region Dalarnas sjukvårdsledning.

TT: Kommer detta hålla i sig?

Vi hoppas det.

Hävning av avtal

Planen vid sjukhusen i Köping och Västerås är att planerade operationer återupptas på onsdag respektive torsdag, uppger Region Västmanland.

I dagsläget är det inte aktuellt att säga upp avtalet med leverantören Apotekstjänst, enligt Behcet Barsom. Just nu fokuserar man på att komma tillbaka till en materialförsörjning som fungerar. Någon prognos för när leveransproblemen kan vara helt lösta finns dock inte.

TT: Vilket förtroende har du för Apotekstjänst?

Jag tror de försöker göra så gott de kan. De visste inte omfattningen när de tog över.

TT: Finns det anledning att vara självkritisk till hur ni skött upphandlingen och att ni har valt det här bolaget som var billigast?

Ja, men det är väldigt mycket lagstiftning som styr. Den tidigare distributören har överklagat, men inte fått gehör rättsligt. Det här visar hur sköra vi är, säger Behcet Barsom.