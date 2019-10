Sammandrabbningar mellan polis och demonstranter fortsatte under lördagen i huvudstaden Bagdad och i södra Irak, och ytterligare människor föll offer för våldet. Minst 99 människor har dödats och nästan 4 000 har skadats sedan i tisdags, enligt det irakiska parlamentets människorättskommission.

"Vi kräver ett förtydligande från Iraks regering om de som skadats av krypskytteeld i Bagdad, som fortsätter i dag", säger kommissionen i ett uttalande.

"De representerar oss inte"

Rörelsen utgörs till stor del av unga män som protesterar mot den utbredda arbetslösheten, korruptionen och dåliga offentliga servicen. Irak är världens femte största oljeexportör, men omkring var fjärde ungdom står utanför arbetsmarknaden, enligt Världsbanken.

Demonstranterna understryker att de är partipolitiskt och religiöst obundna.

Dessa män representerar oss inte. Vi vill inte längre ha partier. Vi vill inte att någon ska tala i vårt namn, säger en av dem.

Polisen stoppade en massprotest i östra Bagdad under lördagen. Demonstranterna besköts med tårgas och skarp ammunition. Myndigheterna påstår att oidentifierade krypskyttar öppnade eld mot folkmassan, men uppgiften har inte bekräftats av en oberoende part.

FN:s representant i Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, säger att de som ligger bakom det "meningslösa" våldet måste hållas ansvariga.

Fem dagar med rapporterade dödsfall och skador, det måste få ett slut, säger Hennis-Plasschaert.

Sammanträde ställdes in

Utegångsförbudet i Bagdad lyftes under lördagen i samband med att parlamentet sammankallades. Talmannen Mohammed al-Halbusi sade under en presskonferens att han hoppades kunna diskutera frågor som arbetslöshet och välfärd, men sammanträdet ställdes in eftersom ett stort antal ledamöter, däribland ur den shiitiske predikanten Muqtada al-Sadrs politiska rörelse, bojkottade det.

Muqtada al-Sadr kräver att regeringen avgår och att förtida val hålls under FN:s överinseende.

Hundratals demonstranter har gripits i samband med protesterna, enligt människorättsorganet IHCHR.