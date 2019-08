Trots IS militära nederlag i Syrien och Irak utgör terrororganisationen fortfarande ett betydande hot, enligt en FN-rapport som bygger på information från medlemmasstaternas underrättelsetjänster. Ledarskiktet inom IS försöker nu skapa förutsättningar för en återkomst för terrorgruppen i de länderna, skriver The New York Times.

I rapporten varnas också för att IS-ledare kan lansera en ny våg av internationella terrorattacker före årets slut, där en del av dem har som syfte att "förvärra befintliga meningsskiljaktigheter och oro" i europeiska länder. Även om IS kapacitet för planering är begränsad kan terrorgruppen redan ha rekognoscerat möjliga mål för attacker och placerat ut sprängämnen.

Av de 40 000 utländska medborgare som ursprungligen anslöt sig till IS uppskattas omkring 30 000 fortfarande vara vid liv. En del av dem tros ansluta sig till al-Qaida eller bilda nya terrorgrupper.

Analytiker bakom rapporten varnar också för en ökad radikalisering av människor i europeiska fängelser. Av de IS-medlemmar som återvänt till Europa och avtjänar fängelsestraff förväntas en första våg släppas de närmaste åren. De europeiska medlemsstaterna rapporterar också att en del av dem som har återvänt har behållit sina radikala åsikter.