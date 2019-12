Under tisdagseftermiddagen har vi anträffat en avliden person i ån. Kroppen som anträffats är den 20-åriga kvinnan, bekräftar polisens presstalesperson Robert Loeffel för TT.

Ärendet är fortfarande rubricerat som människorov. Det kan dock röra sig om ett misstänkt mord, något polisen hoppas få svar på inom kort, enligt Robert Loeffel.

Kroppen ska genomgå rättsmedicinsk undersökning för att fastställa dödsorsaken. Kvinnans anhöriga är underrättade.

Rubriceringen människorov bygger på information som polisen har fått fram i förundersökningen, säger han.

TT: Finns det någon person som är misstänkt för människorovet?

Den frågan kan jag inte besvara för närvarande.

Dykare har sökt vid ån under dagen och hittade då den döda kvinna i vattnet. Fyndet gjordes under eftermiddagen, efter att polisen gjort fynd vid Vramsån under den gångna helgen.

Våra sökhundar gjorde då markeringar intill vattnet, säger Robert Loeffel.

Området spärrades av efter fynden. På måndagen sökte dykare från sjöpolisen efter kvinnan i samma område.

20-åringen sågs till senast den 22 november och var försvunnen i över en vecka innan hennes kropp hittades.