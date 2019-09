Försvinnande Polisen i region Nord söker sedan i onsdags efter en 15-årig pojke. Pojken har en funktionsnedsättning, och har försvunnit från sitt hem flera gånger tidigare. Polisen misstänker inte att han har utsatts för brott.

Sökandet har varit koncentrerat till området kring Boden, men när insatsen under lördagen gick in på sitt tredje dygn utökade polisen sökområdet. Trots en stor insats under dagen med hundpatrull, helikopter, fotpatruller, personal från Försvarsmakten och frivilliga från Missing People har han inte påträffats.

Vi håller på hela natten, men vi kommer att gå ner i resurs i kväll och ökar på igen vid sjutiden i morgon bitti, säger räddningsledaren Lars Öberg.

Vädret är förhållandevis gynnsamt, förklarar han.

Det är 10–12 plusgrader och har inte varit någon nederbörd de senaste fyra–fem dygnen. Det är inget ogynnsamt väder för att vara ute i terrängen, men det är naturligtvis bekymmersamt ju längre tiden går när vi inte hittar honom.

Senaste gången den saknade pojken observerades var i torsdags.