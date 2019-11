Enligt FN minskar den biologiska mångfalden snabbare än någonsin. Cites står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Cites, även kallad Washington-konventionen, är en internationell överenskommelse med syfte att bevara hotade arter av vilda djur och växter. Cites omfattar ca 5 600 djurarter och 30 000 växtarter. Det är förbjudet att importera eller exportera utrotningshotade djur, växter eller produkter av sådana djur och växter utan tillstånd. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse.

Källa: FN, Tullverket och WWF

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF) under perioden 29 oktober till den 6 november 2019. Resultaten baseras på svar från 1 037 respondenter mellan 18 och 79 år som de senaste fem åren har rest till Asien (Thailand, Kina, Vietnam eller Malaysia) och Afrika. Undersökningen har gjorts via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel och resultatet är riksrepresentativt.

Källa: Kantar Sifo/WWF