Ecuador Nya sammandrabbningar mellan polis och demonstranter skedde under torsdagen i Ecuador efter det att undantagstillstånd utlysts.

Polis använde tårgas mot demonstranter som kastade stenar och brandbomber nära regeringens säte i de centrala delarna av huvudstaden Quito.

Protesterna inleddes som en reaktion på stora höjningar av bränslepriset på torsdagen efter det att regeringen tagit bort kraftiga subventioner av fossila bränslen. Över 20 poliser har skadats, och mer än 250 demonstranter har gripits.

Våldsamheterna fick president Lenín Moreno att utlysa undantagstillstånd. Det ger regeringen möjlighet att begränsa hur människor rör sig, införa censur av medier och sätta in militär mot demonstranterna. Bussar har ställts in i Quito och andra stora städer under fredagen, och skolor är stängda.

Under en turbulent period 1996 och 2007 gjorde stora protester på gatorna att tre presidenter i Ecuador tvingades avgå.