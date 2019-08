"You're dipping it in the Kool-aid – and you don't even know the flavour."

Cory Booker svarar på Joe Bidens kritik mot att han som borgmästare i New Jersey inte gjorde något åt kriminaliteten. Svåröversatt devis, men den tidigare borgmästaren refererar till 60-talets hippierörelse med droger och han hävdar att Biden inte vet vad han pratar om.

"Jag vet inte vad som har förändrats, mer än att du nu kandiderar till posten som president."

Joe Biden avfärdar New York-senatorn Kirsten Gillibrands kritik om att han i en ledarartikel uttryckt att kvinnor som lämnar rollen som hemma fru för att jobba kan påverka familjen negativt. Biden hävdar att Gillibrand tidigare uttryckt sig positiv till flera delar av hans politik för jämställdhet, men att hon nu ändrat sig.

"Hade segregationisterna fått sin vilja igenom hade jag inte blivit senator, Cory Booker hade inte blivit borgmästare och Barack Obama hade inte haft möjlighet att nominera Joe Biden till posten som vicepresident."

Kalifornien-senatorn Kamala Harris om Joe Bidens agerande i rasfrågor. I en tidigare debatt kritiserade hon Biden för hans motstånd mot att bussa svarta barn till andra skolor för att minska segregationen.

"Det verkar som att en av oss har lärt sig något av det förflutna och att den andre inte har gjort det."

Julián Castro till Joe Biden om deportationer av illegala migranter. Den tidigare bostadsministern syftade på att bristerna i invandringspolitiken inte bara handlar om deportationer utan också om att hela mottagningssystemet är bristfälligt.