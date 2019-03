Afghanistan Minst fyra personer har dödats och över 30 skadats i ett bombdåd i provinshuvudstaden Lashkar Gah i södra Afghanistan. Det verkar röra sig om utplacerade sprängladdningar som detonerat, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Explosionerna inträffade under ett lantbruksevenemang på en utomhusarena där nära 1 000 personer deltog.

Först inträffade en mindre explosion inne i ett tält på arenan. Folk började springa mot utgångarna, och då inträffade en andra explosion, säger vittnet Omidullah Zaheer nyhetsbyrån AFP.

Guvernören i provinsen Helmand, som gränsar till Pakistan, skadades lindrigt. Han säger till nyhetsbyrån AFP att han mår bra, och skyller explosionen på talibanerna. Ingen har tagit på sig dådet.

Attacken är en av flera som skett under evenemang kring det traditionella nyårsfirandet, som pågår under flera dagar. I torsdags dödades sex personer i huvudstaden Kabul i en attack som terrorgruppen IS tog på sig.

Nyåret firas över hela landet, men vissa hårdföra islamister motsätter sig festligheterna.