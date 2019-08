USA New York-senatorn Kirsten Gillibrand meddelar att hon avslutar sin kampanj för att bli Demokraternas presidentkandidat i valet 2020 eftersom hon inte lyckats kvalificera sig till partiets nästa debattomgång, rapporterar The New York Times.

Gillibrand säger att hon helst ser att det blir en annan kvinna som i slutändan blir Demokraternas presidentkandidat.

Jag tror att kvinnor har en unik förmåga att ena folket och hela vårt land, säger hon men tillägger:

Jag kommer att stödja vem kandidaten än blir, och jag kommer att göra det som krävs för att besegra Trump.

Tidigt på torsdagsmorgonen svensk tid går tidsfristen ut för att kvalificera sig till Demokraternas nästa debatt som hålls 12 september. För att få vara med i debatten måste kandidaterna uppfylla ett av två kriterier: antingen ha haft minst två procents stöd i fyra nationella opinionsmätningar eller ha fått ekonomiskt stöd från minst 130 000 givare.