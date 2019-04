Vi blev uppmärksammade på detta i går (torsdag). Jag ägnade förmiddagen att läsa de här inläggen och jag är uppriktigt och ärligt förbannad, säger David Josefsson, M-ordförande i Göteborg, till TT.

Lena Ferm är även ledamot i stadsdelsnämnden Västra Hisingen. Hon har bett om ursäkt för texten om "invandrare är analfabeter" och sagt att det var fullständigt omdömeslöst skrivet. Men efter att inlägget uppmärksammats kom fler inlägg med islamofobiska och högerextrema budskap upp till ytan.

"Är inte nazist"

Hon har gillat inlägg där det står "Bossarna flyttar alla negrer från Ekvator området!", där det dessutom funnits en bild där det står att islam ska sparkas ut ur Sverige och "Be prepared for the real holocaust", rapporterar Göteborgs-Posten.

Att Lena Ferm nu uppmanas avgå rapporterades först av P4 Göteborg. David Josefsson säger att hennes agerande på sociala medier har diskuterats inom Göteborgsmoderaterna tidigare.

Jag vet att det har varit en diskussion kring hennes tonalitet i sociala medier.

Men han hävdar att han inte har känt till vad hon har gillat eller delat vidare specifikt. Josefsson har haft en dialog med Ferm via telefon men hon verkar inte ha accepterat uppmaningen att avgå. TT har sökt Lena Ferm utan framgång. Hon skriver på Twitter att hon är ledsen över bilden som målas upp av henne.

"Uppenbarligen har jag både likat (gillat) och delat saker utan att ha läst och tittat ordentligt. Jag är fritidspolitiker, en vanlig människa, jag har gjort fel och ångrar det. Jag är varken nazist eller rasist", skriver hon.

"Senare fråga"

I dagsläget tycker David Josefsson att frågan om uteslutning ur partiet är för tidigt väckt.

Det är en senare fråga, för att bli utesluten krävs att man gjort en handling mer än att man uttryckt sig på sociala medier, säger Josefsson.