Miljö Klimataktivisten Greta Thunberg har snart fullbordat sin segling över Atlanten. Efter att ett tag ha legat stilla utanför Coney Island för bland annat tull- och passkontroll rör sig båten Malizia II in mot ett dimmigt Manhattan. Thunberg hon vinkade åt tv-kamerorna som följer henne sista biten in mot New York.

Båten beräknas anlända till Manhattan innan klockan 21 i kväll, svensk tid, och en presskonferens kommer att hållas i anslutning till ankomsten. Svenska så väl som internationella medier väntas vara på plats för att bevaka hennes ankomst till USA.

Thunberg skrev tidigare på onsdagen på Instagram att hon skymtade Long Island och New York.

|

Den 16-åriga klimataktivisten har tagit ett sabbatsår från skolan och ska bland annat delta på FN:s klimattoppmöte i USA den 23 september och senare på klimatkonferensen COP25 i Chile i december.

Vägen till USA inleddes i Plymouth i England den 14 augusti och nu, två veckor senare, är Malizia II nästan i mål.