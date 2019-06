Efter att en månghövdad protest fick en debatt om den kritiserade utlämningslagen uppskjuten under onsdagen inleddes torsdagen med storstädning. Flaskor, paraplyer och barrikader rensades från gatorna utanför det lagstiftande rådets byggnad i Hongkong.

Demonstrationerna rapporteras ha avtagit i intensitet under natten lokal tid för att under dagen få ny styrka. Ett hundratal demonstranter uppges ha drabbat samman med polisen under dagen. Under onsdagens protester greps 11 demonstranter. Minst 72 demonstranter har fått vård på sjukhus och 22 poliser uppges även ha skadats.

Hotat oberoende

Organisationen bakom förra veckans massiva demonstration, där så många som en miljon tros ha deltagit, har utlyst en ny manifestation till söndag.

Myndigheter i Hongkongs finansdistrikt håller sina kontor stängda resten av veckan med anledning av protesterna. Det är delvis av praktiska skäl, eftersom de stora folkmassorna spärrat av flera trafikleder.

Det omstridda lagförslaget öppnar för att Fastlandskina kan få regimkritiker eller ekonomiska brottslingar utlämnade, något som skulle hota Hongkongs oberoende rättsväsende, enligt demonstranterna. Sedan 1997 är Hongkong en självständig administrativ region i Kina enligt devisen "ett land, två system". Från 1840-talet och fram till 1997 var Hongkong brittisk kronkoloni.

Omvärlden reagerar

Demonstranterna får stöd av omvärlden. EU förklarar att lagen kan få "långtgående konsekvenser för Hongkong och dess folk, för EU och utländska medborgare, samt för affärslivets förtroende för Hongkong".

Även den brittiska premiärministern Theresa May har uttryckt sin oro för lagförslaget.

Det är viktigt att utlämningsavtalen är i linje med fri- och rättigheter som regleras i den sino-brittiska deklarationen, säger May och syftar på det oberoende som Hongkong åtnjuter gentemot Fastlandskina.