Polisen meddelade under eftermiddagen att det inte finns någon hotbild mot skolan.

Två elever i 18-årsåldern greps på morgonen av polisen och anhölls senare misstänkta för olaga hot. Deras datorer och telefoner har beslagtagits och utredningsarbetet kring händelsen leds nu vidare av åklagare.

Men båda släpptes under fredagseftermiddagen.

Polisen fick uppgifter om hotet sent på torsdagskvällen och kontaktade skolan tidigt på fredagsmorgonen. Enligt uppgifter handlar det om en bild med anknytning till skolskjutningar, försedd med texten "don't come to school tomorrow".

Åklagaren har sagt till SVT Väst att den som postade bilden har förklarat att det hela var ett skämt.

Det är inget bra skämt tycker jag, och nu får utredningen visa om det är något annat brott som han kan åtalas för, säger åklagare Petter Lundgren till SVT.

Det var inte så dramatiskt. Först blir man orolig att något har hänt. Men när vi förstod att det var en hotbild tog vi det på stort allvar och kommunen beslutade att som en försiktighetsåtgärd stänga skolan under dagen, säger Pia Alhäll, chef för sektor utbildning i kommunen.

Runt 1 200 gymnasieelever berörs av beslutet. Under fredagen har polisen varit på plats utanför skolan i trygghetsskapande syfte.

"Personal har informerat och pratat med elever som kommit till skolan i dag och vi har fört samtal med kommunen om åtgärder som kan behövas", säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund i ett pressmeddelande.