Djur Antalet lodjursattacker på tamdjur, framförallt får, har ökat lavinartatat i år i Jönköpings län, rapporterar P4 Jönköping.

Från att ha haft bara enstaka fall per år ökade antalet till sex per år under 2016 och 2017. Men under 2018 har något hänt.

I år är vi uppe i 13 angrepp i länet. Den största ökningen ser vi i den nordvästra delen, Habo-Mullsjö, säger Linda Andersson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköping, till radion.

Länsstyrelsen tror att det rör sig om ett lodjur som ligger bakom alla angrepp i Habo-Mullsjö-trakten. Vid flera tillfällen har skyddsjakt bedrivits, men än så länge har den varit resultatlös.

Det här är ju ett lodjur som är en dålig ambassadör för rovdjuren i stort. Det är ett problem när de beter sig på det här sättet. Länsstyrelsens mening med skyddsjaktstillstånd är att det ska avlivas, säger Linda Andersson.