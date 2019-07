Mindre än två veckor återstår till dess att det står klart vem som tar över partiledarposten i Konservativa partiet, och därmed efterträder Theresa May som Storbritanniens premiärminister.

Under tisdagskvällen möttes de två återstående kandidaterna i en tv-sänd debatt. Tonen i duellen mellan utrikesminister Jeremy Hunt och den favorittippade tidigare utrikesministern och Londonborgmästaren Boris Johnson var stundtals besk, och debatten dominerar de brittiska tidningarnas förstasidor.

Utser Hunt till vinnare

"Som att se en ordningsman debattera med klassens busfrö", skriver Daily Mails Henry Deedes, som samtidigt utser Hunt till debattens klara vinnare.

Även The Daily Telegraph tar fasta på Hunts offensiva stil, och tar hjälp av Alice Cooper för att sammanfatta utrikesministerns insats: "No more Mr. Nice Guy".

The Times kolumnist Patrick Kidd beskriver duellen som en kamp om "ett korttidskontrakt på en fastighet i centrala London och den tillfälliga vårdnaden om en katt vid namn Larry", syftande på 10 Downing Streets huskatt sedan 2011, med titeln förste musjägare.

Syrlig stämning

The Guardians politikreporter Jessica Elgot lyfter å sin sida fram den syrliga stämningen mellan Hunt och Johnson, som inte ens på en direkt uppmaning att nämna en positiv egenskap hos motståndaren valde att bjuda till.

Jag beundrar verkligen hans förmåga att ändra sig och kampanja för brexit nu, det är en viktig egenskap, sade Johnson, en pik mot den tidigare "bremain"-anhängaren Hunt.

Jag beundrar hans förmåga att svara på en fråga, dra på mungiporna och sedan glömma frågan. Det är en utmärkt egenskap hos en politiker, men kanske inte hos en premiärminister, sade Hunt.