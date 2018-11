Bränder En fastighet i industriområdet Ytterviken i Luleå brann kraftigt sent på onsdagskvällen och röken spred sig in över de centrala delarna av staden. Under natten var branden under kontroll.

Bedömningen är just nu att det inte är någon spridningsrisk. Vi är där med tre brandmän för tillfället för efterbevakning, säger Bengt Nyström, styrkebefäl vid räddningstjänsten i Luleå, till TT.

Orsaken till branden är inte känd.

Det var öppna lågor när räddningstjänsten kom till platsen, men det är svårt att säga om det har börjat på taket, det kan ha spridit sig dit, säger Bengt Nyström.

Räddningsledaren uppmanade under kvällen i ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) alla som befann sig i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Räddningstjänsten spärrade av ett stort område för att plocka ut gastuber från byggnaden.

Ingen person uppges ha skadats.