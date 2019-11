Ett koalasjukhus i Port Macquarie, i delstaten New South Wales, sjösatte i slutet av oktober en insamling via nätet för att bekosta vattenstationer som ska hjälpa djuren i branddrabbade områden. Målet var att få in 25 000 australiska dollar, motsvarande omkring 160 000 kronor. I skrivande stund är har insamlingen nått upp till nära 1,2 miljoner dollar (7,8 miljoner kronor) och människor fortsätter att skänka pengar.

Extra skjuts fick insamlingen tidigare i veckan efter att ett filmklipp på en kvinna som räddar en koala ur lågorna blev viralt.

På filmen ser man hur kvinnan går från sin bil och lyfter bort koalan som är på väg mot lågorna. Kvinnan sveper in den svårt brända koalahannen i sin tröja och han tas till koalasjukhuset i Port Macquarie.

Över 350 koalor befaras ha strukit med i bränderna kring Port Macquarie och koalasjukhuset uppger att fler än 30 brandskadade djur har kommit till dem.

Förutom fler vattenstationer kommer de insamlade pengarna även kommer att gå till att skapa säkra områden där koalorna kan leva, rapporterar SBS News.

Koalorna finns i de australiska delstaterna New South Wales, Queensland, Victoria och South Australia och Australian Koala Foundation uppskattar att det finns mellan 43 000 och 100 000 vilda koalor i landet.

Enligt Världsnaturfonden WWF kan koalorna i New South Wales vara utrotade redan år 2050. Ett av de största hoten mot djuret är skogsavverkning.