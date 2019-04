Irak Irakiska styrkor har slagit till mot kvarvarande IS-fästen i ett bergsområde i norra Irak.

För över ett år sedan utropade irakiska myndigheter att terrorrörelsen besegrats i landet, men ett antal grupperingar har misstänkts hålla sig gömda i grottor i Hamrinbergen. Med utgångspunkt där har de kunnat utföra enskilda attacker mot regeringsstyrkor, framför allt i staden Kirkuk strax västerut.

En talesperson för den irakiska arméns särskilda kontraterrorstyrkor säger att soldater skickades in via fallskärmshopp. Under en fyra dagar lång offensiv förstördes 15 IS-läger. Ett av dem användes för att skriva och sprida en av terrorrörelsens propagandatidningar.

En särskild arbetsgrupp analyserar för närvarande beslagtagna datorer och dokument, så får vi se om det kommer ett nytt nummer, då de vanligtvis publiceras på torsdagar, säger talespersonen Sabah al-Naaman.