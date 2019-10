Trumps besked föregicks av flera timmar av rapporter kring al-Baghdadis död. Och under presskonferensen bekräftade han flera av de uppgifter från anonyma källor som cirkulerat under söndagen. I samband med en amerikansk militär insats under lördagen utlöste al-Baghdadi sprängladdningen i en självmordsväst.

Han hade innan dess jagats in i en tunnel. Tre barn dog i explosionen medan ytterligare elva barn hade förts i säkerhet, enligt Trump.

"Dog som en ynkrygg"

|

Insatsen ska ha pågått i två timmar och följdes av presidenten och flera av hans närmaste medarbetare via videolänk.

På presskonferensen berättade han i detalj om hur insatsen gick till. Han säger att anledningen är att han vill vara öppen med hur al-Baghdadi dog och sprida ett budskap till IS-ledarens anhängare.

Han dog inte som en hjälte, han dog som en fegis. Gråtandes, gnyendes och skrikandes och han tog tre barn med sig i döden.

Den avgörande informationen om var al-Baghdadi fanns fick USA för några veckor sedan, enligt Trump.

Snabb identifiering

Under specialstyrkans resa till nordvästra Syrien ska de ha blivit beskjutna.

Vi flög väldigt lågt och väldigt snabbt. Det var en mycket farlig del av insatsen, säger Trump.

Många människor dödades men det är ännu oklart hur många. Det kommer enligt Trump att tillkännages inom kort.

Han var dock tydlig med att inga amerikaner skadades i samband med insatsen. En hund skadades även när den jagade al-Baghdadi i tunneln.

Med hjälp av dna-prover som den amerikanska styrkan hade tagit med sig kunde tester tas direkt på plats för att bekräfta al-Baghdadis identitet, något som enligt Trump tog 15 minuter.

"Världen är säkrare"

Han tackar Ryssland, Turkiet, Irak, Syrien och de syriska kurderna för hjälp i samband med insatsen mot al-Baghdadi.

Det var en mycket farlig insats, säger han.

Vi tillintetgjorde hans kalifat i mars i år. Dagens händelse är en påminnelse om att vi kommer att fortsätta jaga de återstående IS-terroristerna till ett brutalt slut, säger Trump.

Han försäkrar att terrorledaren i sin sista stund kände skräck, panik och fruktan.

Han dog som en hund. Han dog som en ynkrygg. Världen är nu en mycket säkrare plats. Gud välsigne USA, säger Donald Trump.