USA:s närmsta allierade i Mellanöstern tycks göra sig redo för vedergällning från ärkefienden Iran i sviterna av ett amerikanskt flyganfall mot en irakisk flygplats i torsdags.

I attacken, som ska ha skett på order av president Donald Trump, dödades den iranske toppgeneralen och chefen för elitstyrkan Quds, Qassem Soleimani. Under fredagen har hoten om hämnd strömmat in från Iran och dess allierade – bland annat den shiitiska rörelsen Hizbollah-brigaderna.

Hizbollahs ledare, schejk Hassan Nasrallah, säger i ett uttalande att det nu åligger samtliga "motståndskrigare" att utstaka ett "rimligt straff för dessa kriminella mördare".

Den islamistiska rörelsen Hamas, som styr Gazaremsan, har fördömt mordet, rapporterar AFP.

Stänger skidort

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som under fredagen avbröt ett besök i Grekland med anledning av händelseutvecklingen, säger i ett uttalande att Israel står bakom USA i dess "rättfärdiga" kamp.

"Precis som Israel har rätt till självförsvar har också USA det. Qassem Soleimani bär ansvaret för såväl amerikanska medborgares som många andra oskyldiga människors död, och han var i färd med att planera nya sådana attacker", säger Benjamin Netanyahu, enligt AFP.

Samtidigt höjer Israel nu sin militära beredskap. Under fredagsmorgonen sammankallades ministrar och militära chefer till ett akut möte i Tel Aviv. Säkerheten ska också ha förstärkts på Israels ambassader runtom i världen.

"Finns en risk"

Militären har också valt att stänga skidorten Mount Hermon i Golanhöjderna, som Israel annekterade från Syrien 1981, på grund av det osäkra läget.

Skidorten har, under fjolåret, flera gånger utgjort mål för raketattacker från Syrien som oskadliggjorts av Israel, skriver The Times of Israel. Militären har bland annat pekat ut Iran – och specifikt Qassem Soleimani och Qud-styrkorna – som ansvarig för dessa.

Tidigare under veckan, alltså före USA:s attack, uttryckte utrikesdepartementet oro för att höjda spänningar mellan Iran och USA skulle kunna slå mot Israel.

Det finns en risk – även om den inte är hög – att Iran skulle kunna dra in Israel i det här. Vi måste göra det klart för dem att vi kommer att svara med stor kraft på en attack, sade utrikesminister Israel Katz så sent som i onsdags, enligt The Times of Israel.