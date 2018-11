Spegelblank is, sol och vindstilla.

Det är ett svårslaget scenario, enligt Ylva Schöldberg, som är skridskoledare vid Friluftsfrämjandet.

Det är helt fantastiskt upplevelse, ett makalöst sätt att komma ut i naturen på, säger hon.

Dagsfärska rapporter

Det gör också att de riktiga skridskoentusiasterna ligger i startgroparna i god tid innan isarna börjar lägga sig på hösten. Via sajter på nätet och sociala medier går det att få dagsfärska israpporter från hela landet.

När de första isarna lägger sig är det nästan lite som för ornitologer, det är bara att släppa allt och dra dit, säger Ylva Schöldberg.

När isen lägger sig på fjällsjöarna vet man ju att snön kommer att komma. På Torne träsk handlar det ofta bara om timmar, så då är det bara att slänga sig på nattåget.

Redan nu finns dock rapporter om sjöar längre söderut som frusit till.

Åk aldrig ensam

Men det finns samtidigt all anledning att vara vaksam. Enligt Svenska livräddningssällskapet har 103 personer drunknat de senaste tio åren i samband med att isen brustit på sjöar, antingen under skridskoåkning eller till exempel under promenader eller skoterfärder.

Ylva Schöldberg lyfter fram tre nyckelord: kunskap, utrustning och sällskap. Med ispik och isdubbar har man kommit en bit på vägen, men ännu viktigare är att inte ge sig ut själv på isen.

Jag vill särskilt trycka på det här med sällskap. Man ska helst vara minst tre i en grupp, för man vet aldrig hur man reagerar i skarpt läge, säger hon.

Dessutom blir det ju roligare med sällskap också.