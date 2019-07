Under sammanträdet sade han till ministrarna att de har en betydelsefull uppgift framför sig och att de ska genomföra brexit den 31 oktober.

Vid ett viktigt ögonblick i vårt lands historia är vi nu beslutna, allihop, att lämna Europeiska unionen den 31 oktober eller tidigare. Inga om och inga men, sade han.

Boris Johnson, som under onsdagen formellt tog över posten som premiärminister i Storbritannien, har redan bytt ut mer än hälften av ministrarna som tjänstgjorde under företrädaren Theresa May. Regeringsombildningen var en av de största på årtionden och vissa anklagar nu Storbritanniens nye ledare för att hämnas på sina tidigare kritiker.

Tidningen The Daily Telegraph kallade förfarandet "De blonda knivarnas natt".

Brexit-profilen Jacob Rees-Mogg är en av dem som tar plats i Storbritanniens nya regering. Boris Johnson ger honom ministerposten som sköter regeringens kontakter med underhuset. På engelska lyder titeln "leader of the House of Commons", en post som inte har någon motsvarighet i Sverige.

Bland de nya namnen finns även Boris Johnsons lillebror Jo Johnson, som får en ministerpost på det relativt färska närings- och energidepartementet.