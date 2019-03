Theresa May väntas i ett brev be Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om mer tid för EU-utträdet. Enligt tidigare uppgifter till BBC ska hon be om en brexitförlängning till den 30 juni år, med möjlighet till ytterligare förlängning om så behövs.

En källa på Downing street säger nu till BBC att May kommer att be om en kort förlängning, utan att ge något datum.

Det finns argument för att ge parlamentet (det brittiska, reds. anm.) lite mer tid för att enas om en väg framåt, men människorna i det här landet har väntat i snart tre år nu, säger en källa.

Löfven önskar besked

Statsminister Stefan Löfven säger, under ett samråd med riksdagens EU-nämnd inför EU-toppmötet, att Sverige är redo att gå med på en förlängning, även en längre sådan, om britterna begär det.

Vi förväntar oss att det blir tydligare om hur Storbritannien ser på längden av en förlängning, säger Löfven angående vad han önskar för besked från Theresa May i Bryssel.

Han säger att britternas begäran om förlängning måste vara ordentligt motiverad. Vad han har uppfattar, säger han, är det ingen av de 27 kvarvarande EU-länderna som absolut inte kan tänka sig en förlängning.

Däremot är det uteslutet att förhandla om utträdesavtalet från EU:s sida, enligt Löfven. Det ligger som det ligger.

Beslut kan dröja

Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till tyska Deutschlandfunk radio att han inte tror på ett beslut om brexit den här veckan, rapporterar nyhetsbyråerna Reuters och AFP.

Så länge vi inte vet vad Storbritannien kan säga ja eller nej till kan vi inte heller ta något beslut, säger Juncker.

Han tillägger att EU närmat sig Storbritannien, men att det inte går att komma längre från unionens sida.

Det kommer inte att bli några omförhandlingar, inga nya förhandlingar, inga ytterligare garantier.

Den ursprungliga planen är att Storbritannien lämnar EU den 29 mars, men fortfarande finns inget godkänt avtal på plats och det skulle i så fall ske i helt oordnade former. En krasch som varken Storbritannien eller EU vill se.

En avtalslös brexit vore det sämsta, det skulle också vara en dålig start på förhandlingar om hur de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien ska se ut, säger Stefan Löfven i EU-nämnden.