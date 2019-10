USA:s militär har genomfört en attack i nordvästra Syrien och terrorrörelsen IS högste ledare Abu Bakr al-Baghdadi tros ha dött i insatsen, rapporterar Newsweek och flera amerikanska medier, bland annat CNN, AP och New York Times, alla med hänvisning till källor.

Samma uppgifter kommer från Syrien.

Iran har fått information om al-Baghdadis död av syriska företrädare som fick det från fältet, säger en iransk företrädare till Reuters.

Ytterligare en iransk och två irakiska säkerhetskällor bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de delgivits samma information.

Våra källor inifrån Syrien har bekräftat för Iraks underrättelsegrupp, med uppgift att eftersöka al-Baghdadi, att han och hans livvakt har dödats i Idlib efter att hans gömställe upptäckts när han försökte få familjen ut ur Idlib och mot turkiska gränsen, säger en av de irakiska källorna till Reuters.

Vid 4-tiden i natt twittrade president Trump att "Någonting stort har just hänt", och enligt Vita husets talesperson Hogan Gidley ska Trump vid 14-tiden, svensk tid, göra ett "viktigt uttalande" utan att ge någon information om vad det gäller. Enligt CNN är det utrikesrelaterat.

Uppgift: Sprängde sig

En kort skottlossning bröt ut under insatsen, enligt Newsweeks uppgifter. al-Baghdadi rapporteras sedan ha sprängt sig själv med en självmordsväst. Attacken ska ha genomförts på lördagen i Idlibprovinsen i norra Syrien.

Enligt Newsweeks källa inom militären har försvarsdepartementet Pentagon sagt till Vita huset att det med "största sannolikhet" är Abu Bakr al-Baghdadi som dött i attacken. En slutgiltig identifiering kvarstår, med bland annat dna-tester, skriver flera amerikanska medier. Pentagon har inte kommenterat uppgifterna.

Irakisk statlig tv rapporterar att irakisk underrättelsetjänst har hjälpt till med att lokalisera al-Baghdadi och tv-kanalen har under morgonen visat bilder som uppges komma från attacken. På filmen syns en krater i marken och blodiga kläder. Kanalen visade även bilder från en explosion från natten.

Trump i uttalande

Trump har mött kraftig kritik för beslutet att dra amerikanska styrkor ut ur nordöstra Syrien, vilket möjliggjorde en turkisk offensiv mot USA-allierade kurder i området. Amerikanska företrädare har rest farhågor om att IS skulle kunna utnyttja situationen för att stärka sin närvaro i området men det har också setts som en chans att IS-ledare som gömt sig skulle göra sig mer synliga vilket skapar möjligheter att komma åt dem.

Abu Bakr al-Baghdadi har lett IS sedan 2010 och kort därefter återupplivade han terrorgruppen IS, som expanderade till Syrien 2013. Året därpå utropade han sig till kalif. Som mest kontrollerade han totalt sju miljoner människor i IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak innan IS motades tillbaka. I våras besegrades IS sista enklav, staden al-Baghuz.

al-Baghdadi har gjort få offentliga framträdanden genom åren och det har flera gånger tidigare rapporterats om att han dödats.