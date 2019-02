41,2 procent av amerikanerna tycker att president Donald Trump gör bra ifrån sig medan 55,3 procent är av motsatt åsikt.

33,6 procent anser att landet utvecklas i rätt riktning, medan 58,8 procent tycker att USA har slagit in på fel väg.

18,3 procent av amerikanerna tycker att kongressen gör ett bra jobb. 71,1 procent gör tummen ner för de folkvalda.

Källa: Real Clear Politics sammanställning av aktuella mätningar

Född 1940 i Baltimore i Maryland i en italienskamerikansk familj. Blev tidigt intresserad av politik, tog en examen i statsvetenskap 1962 och praktiserade därefter hos demokratiska kongressledamöter i Washington DC.

Flyttade till San Francisco i Kalifornien och engagerade sig i Demokratiska partiet. Har representerat Kalifornien i representanthuset sedan 1987. Hon har bland annat suttit i budget- och underrättelseutskotten och var en uttalad motståndare mot Irakkriget som inleddes under den republikanske presidenten George W Bush.

2007 blev hon historisk genom att väljas till USA:s första kvinnliga talman, en position hon hade fram till 2011 då Republikanerna tog tillbaka majoriteten i representanthuset. 2019 blev hon återigen talman, efter att Demokraterna vunnit majoriteten i kammaren i mellanårsvalet i november 2018.

Gift med affärsmannen Paul Pelosi sedan 1963. Paret har fem barn och nio barnbarn. De bor i Pacific Heights i San Francisco, ett område med utsikt över Golden Gatebron, och har även en vingård i delstaten.

Till mångas förvåning besegrade den republikanske affärsmannen och invandringshöken Donald Trump demokraten Hillary Clinton i presidentvalet 2016. Han svor ämbetseden och flyttade in i Vita huset den 20 januari 2017. Hans vallöfte var att göra Amerika stort igen.

Donald Trump föddes 1946 i Queens i New York. Han har en ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania och har byggt ett fastighetsimperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor. Han är en kontroversiell miljardär och tv-personlighet som skrivit ett 15-tal böcker. Trump fick 2007 en stjärna på Walk of Fame i Hollywood, den trottoar i Los Angeles som är belagd med stjärnor med namn på betydande personer i underhållningsbranschen. Detta efter att ha medverkat i tv-programmet "The Apprentice".

Donald Trump är fembarnspappa och inne på sitt tredje äktenskap. Han har varit gift med slovenskamerikanska Melania Trump sedan 2005. Dottern Ivanka Trump arbetar i Vita huset liksom maken Jared Kushner, som är en av Trumps högt uppsatta rådgivare.

Trump tycker om att spela golf och är förtjust i snabbmat. Han är den förste amerikanske presidenten som inte har erfarenhet som folkvald politiker eller militär, även om han övervägt att ställa upp i presidentval tidigare.