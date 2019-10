Den må vara lika naturlig som åtråvärd, men ur ett evolutionärt perspektiv är den kvinnliga orgasmen en gåta. Detta eftersom den inte fyller någon uppenbar biologisk funktion. För till skillnad från män, behöver inte kvinnor få orgasm för en lyckad reproduktion. Så varför får kvinnor orgasm?

En förklaring skulle kunna vara att sex är skönt, helt enkelt, men det räcker inte, enligt forskarna. Detta eftersom den neuro-endokrina processen bakom den kvinnliga orgasmen är alltför komplicerad för att "bara" resultera i njutning. I naturen brukar så pass avancerade mekanismer vara reserverade till mer vitala biologiska funktioner.

En idé som har kastats fram är att den kvinnliga orgasmen i själva verket är en "biologisk rest" och att den har sina evolutionära rötter i en reflex som är intimt sammankopplad med ägglossningen – en mekanism som fortfarande finns hos flera andra arter, som katter och kaniner. När dessa djur parar sig eller strax dessförinnan utlöses en reflex som får hormonnivåerna att stiga, varpå ägglossning sker, så kallad sexinducerad ägglossning. Hos människor, däremot, sker ägglossningen spontant om än med en regelbunden periodicitet.

Hämmar förmågan

Katter och kaniner upplever dock inte en orgasm eller ens sexuell njutning i vanlig bemärkelse, utan mekanismen fungerar mer som just en reflex.

Vi vet att det finns en reflex hos kaniner, men frågan är om det är samma reflex hos människor som sedan dess har förlorat sin funktion, säger Mihaela Pavlicev vid University of Cincinnati i USA till The Guardian.

För att undersöka saken närmare behandlade hon och hennes kollegor tolv kaniner med fluoxetin. Det är en antidepressiv läkemedelssubstans som man sedan tidigare vet hämmar kvinnors förmåga att få orgasm. Två veckor senare fick kaninerna para sig med kaninen Frank och dagen efter räknade forskarna antalet ägglossningar. Det visade sig att dessa var 30 procent färre hos dessa kaniner, jämfört med de kaniner som också hade fått träffa Frank, men inte hade behandlats med fluoxetin.

Gemensamt ursprung

Efterföljande experiment stärkte bevisen ytterligare för att det var fluoxetinets påverkan på "orgasmreflexen" som resulterade i att äggen blev färre, och inte att substansen hade en mer direkt påverkan på äggstockarna eller något liknande.

Eftersom fluoxetin hämmar denna reflex hos kaniner såväl som orgasmer hos kvinnor, drar forskarna slutsatsen att de båda ursprungligen var en och samma mekanism och att de därmed delar ett gemensamt evolutionärt ursprung.

Forskningen presenteras i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).