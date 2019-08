Ett flertal rapporter under senare år har visat på det stora antal klimatflyktingar som är att vänta. I mars 2019uppskattade organisationen Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) att det kan bli fråga om uppemot 700 miljoner flyktingar fram till år 2050 till följd av ohållbart jordbruk, gruvbrytning, klimatutsläpp och städer som växer sig allt större. FN:s flyktingorgan UNHCR har uppskattat antalet till 250 miljoner fram till år 2050.

Världsbanken bedömer att år 2050 kan 86 miljoner människor vara på flykt undan klimatförändringar i Afrika söder om Sahara, 40 miljoner i Sydasien och 17 miljoner i Latinamerika – totalt 143 miljoner klimatflyktingar, enligt en rapport.

Klimatflyktingar inkluderas inte i FN:s flyktingkonvention, det huvuddokument som definierar och reglerar rättigheterna för personer på flykt.

Vid klimatmötet i Paris 2015 skapades en speciell grupp inom FN för att undersöka frågan kring flyktingstatus för personer som flytt av klimatskäl.

Källa: IPBES, Världsbanken

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) i Genève är en del av den icke-statliga organisationen Norska flyktinghjälpen. IDMC anses vara en av de mest tillförlitliga källorna till statistik över antalet människor som är på flykt inom sitt eget land, så kallade internflyktingar, i världen.

Siffror över internflyktingar är det enda sättet i dagsläget att skapa en bild av hur vanligt det är med klimatflykt i världen, då flykt av klimatskäl till ett annat land inte sammanställs på ett övergripande sätt.

2018 skapades 17,2 miljoner internflyktingar på grund av klimat och väderrelaterade katastrofer, enligt IDMC:s beräkningar. De senaste tio åren har sett tre toppar: 2010 då 42,2 miljoner nya flyktingar skapades av samma anledning, 2012 då siffran var 32,4 och 2016 med 24,2 miljoner.

IDMC sammanställer sina siffror och gör sina uppskattningar utifrån data från en lång rad källor: siffror från regeringar, lokala myndigheter, FN och andra internationella organisationer som Röda Korset och Röda Halvmånen, civilsamhällesorganisationer, forskningsinstitut, databaser och media.

Den årliga statistiken över nya internflyktingar kan också innefatta människor som redan flytt en eller flera gånger tidigare, då det är mycket svårt att i datan skilja förstagångsflyktingar från de som flytt många gånger, enligt IDMC.

Källa: IDMC