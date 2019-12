FN:s stora klimatmöte, där nästan 200 länder deltar, är nu inne på sitt andra dygns övertid – och slår därmed rekord i utdragenhet. Stämningen har tidvis varit mycket frustrerad – och det har hörts en hel del kritik mot ordförandelandet Chile för bristfällig organisation. Men nu börjar det märkas något som liknar en försiktig optimism bland delegaterna om att till slut kunna enas, om än inte i alla frågor.

Nya kompromissförslag har kommit under småtimmarna och några av förhandlarna kan ha fått sova någon timme.

Vid midnatt mellan lördag och söndag kallade Chile alla delegater till en avstämning av förhandlingsläget. Budskapet var tydligt: trots oenighet och öppna konflikter i flera frågor, skulle förhandlingarna drivas vidare hela natten.

Vi är nästan framme nu. Det är svårt, och det har varit två hårda och svåra veckor. Men det kommer att vara värt det – fast bara om vi når fram till ett ambitiöst resultat, sade klimatmötets ordförande, Chiles miljöminister Carolina Schmidt – med en röst som sprack mot slutet.

Jag behöver all er styrka och flexibilitet nu. Vi måste göra den här sista ansträngningen, tillsammans.

Oklart läge

På väg in till den sena avstämningen frågade TT:s reporter EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans om läget:

Jag är varken optimistisk eller pessimistisk. Jag är inget-istisk, svarade han med ett aningen dystert leende.

EU hör till en grupp som driver på för att besluten på mötet verkligen ska leda till ökade utsläppsminskningar.

En av stridsfrågorna handlar just om hur tydligt mötet ska signalera till världens regeringar att klimatambitionerna måste höjas när länderna förnyar sina löften under nästa år. Inte minst klimataktivister, forskare och näringsliv har under de två veckor som mötet pågått krävt detta av de samlade politikerna.

Jag har varit på dessa klimatförhandlingar sedan de startade 1991, men jag har aldrig sett en sådan total klyfta mellan vad vetenskapen och människor i världen kräver och vad klimatförhandlingarna levererar i form av meningsfulla åtgärder, kommenterade Alden Meyer, nätverket Union of Concerned Scientists.

I de senaste kompromissförslagen görs uppmaningar om att klimatambitionerna ska höjas, men det finns länder som är missnöjda med detta och troligen kräver att de ska strykas.

Risk för kryphål

Den kanske svåraste frågan handlar om hur handeln med utsläppsrätter mellan länder ska regleras. Frågan kunde inte lösas under förra årets klimatmöte i Katowice och riskerar att bli förbli olöst även under detta möte. EU har tydligt markerat att det är bättre att inte nå någon uppgörelse alls än att klubba ett dåligt regelverk.

EU befarar att systemet kommer att skapa kryphål och bara minska utsläppen på pappret. Enligt den brasilianska delegationen är det i stället EU som försöker tillskansa sig fördelar och vägrar röra sig en millimeter i förhandlingarna.

En gammal tvistefråga som väckts till liv igen under mötet är frågan om industriländernas historiska skuld till utsläppen av växthusgaser och i fall de bör kompensera den skada som drabbar fattiga länder. USA har med kraft motsatt sig alla nya krav på sådana ersättningar.

Klimatmötets ordförande Carolina Schmidt har flera gånger påmint delegaterna om att de har världens blickar på sig – och att världen vill se framsteg.