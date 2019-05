Den så kallade 1922-kommittén kan tvingas besluta om ett nytt misstroendevotum mot May, om hon under fredagen inte meddelar ett datum för sin avgång, säger Geoffrey Clifton-Brown, rapporterar Reuters med hänvisning till The Guardian.

Clifton-Brown är högt uppsatt i 1922-kommittén som samlar de konservativa parlamentsledamöter i underhuset som inte ingår i regeringen

Samtidigt kommer uppgifter om att den brittiska regeringen skjuter upp den fjärde omröstningen om Storbritanniens utträdesavtal som var planerad till i början av juni, enligt nyhetsbyrån AFP. En uppdatering om när det kan ske kommer tidigast den 4 juni.

Oavsett hur skutan brexits öde slutar verkar dess kapten i vilket fall överge skeppet inom kort. Enligt tidningen The Times vänta Theresa May berätta att hon lämnar sin post efter ett möte med delar av det Konservativa partiet i morgon.

Spekulationerna om Mays sorti växte under gårdagen när flera av Mays partivänner drog tillbaka sitt stöd för hennes senaste förslag till brexitplan, som bland annat skulle kunna innebära en ny folkomröstning om brittiskt utträde från EU.

Fler ministeravgångar

Konservativa partiets gruppledare i underhuset, Andrea Leadsom, kastade in handduken redan i går och meddelade att hon inte längre tror på Mays plan för att driva igenom brexit.

Därmed har 32 ministrar avgått under Mays tid vid makten sedan sommaren 2016 – en rekordsiffra jämfört med alla hennes tidigare företrädare.

Enligt BBC väntas dessutom fler ministrar avgå inom kort.

Bland allmänheten är suckarna många.

Att försöka gissa något vad den här regeringen kommer att göra är omöjligt. Fast ärligt talat tror jag inte det skulle bli annorlunda med någon annan som premiärminister, gissar Mark Ware, som just röstat i EU-valet i Newcastle i norra England.

"Borde gått för länge sedan"

Hon borde ha avgått för länge sedan. Man kan inte klaga på att hon inte har försökt få igenom brexit, men ibland övergår envisheten till dumhet, konstaterar en annan väljare, Andrew, som helst vill slippa säga sitt efternamn.

Theresa May har tidigare sagt hon kommer att avgå när parlamentet röstar ja till en plan för brexit. Hennes kritiker kräver nu att hon anger ett datum för sin avgång.

Utrikesminister Jeremy Hunt räknar dock med att May sitter kvar åtminstone till början av juni, då USA:s president Donald Trump kommer på statsbesök.

Theresa May kommer att vara premiärminister och välkomna honom, säger Hunt till journalister i London, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Nederlag i EU-valet

Vem som i slutänden kommer att ersätta May är oklart. Hennes tidigare utrikesminister Boris Johnson tillhör en av många sugna kandidater i regeringspartiet. Andrea Leadsom, utrikesminister Hunt, inrikesminister Sajid Javid är några av de andra i det som brittisk press redan utnämnt till en politisk "Game of Thrones".

Mitt i tumultet håller Storbritannien i dag sitt EU-val, där Konservativa partiet enligt opinionsmätningar riskerar att få endast runt 7 procent av rösterna och i så fall bara bli femte största parti.