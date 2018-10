Teknik Meddelanden på Twitter, så kallade tweets, har blivit kortare, trots att företaget ökade antalet tillåtna tecken från 140 till 280 för ett år sedan.

"Vi gjorde den här förändringen för att vi ville att alla personer världen över ska kunna uttrycka sig enkelt i en tweet", uppger Twitter.

Den genomsnittliga längden på meddelandena som skrivs på engelska är nu 33, en färre än före förändringen.

Enligt Twitter är ungefär tolv procent av meddelandena som skrivs längre än 140 tecken, och det har blivit vanligare att användare petar in ord som "please" och "thank you" efter förändringen.

Även i de andra sju språken som Twitter analyserar har liknande effekter märkts.