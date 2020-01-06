Kvinna död efter villabrand Lyssna TT 12:09 | 2020-01-06 Brand En kvinna har avlidit efter en villabrand i Karlshamn i Blekinge, meddelar Region Blekinge. Räddningstjänsten fick larm om rökutveckling i villan strax efter klockan åtta och kvinnan fördes till sjukhus.Rökutvecklingen i villan var kraftig och rökdykare kunde inte omedelbart hitta brandhärden.Det har brunnit kraftigt i huset och vi kommer att vara kvar till 18.00 i kväll, säger räddningschefen Johan Nilsson till Blekinge läns tidning.