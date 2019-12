Under tisdagseftermiddagen har vi anträffat en avliden person i ån. Kroppen som anträffats är den 20-åriga kvinnan, bekräftar polisens presstalesperson Robert Loeffel för TT.

Senare på kvällen meddelade polisen att man inlett en förundersökning om mord. Sedan tidigare utreds misstänkt människorov.

Chefsåklagare Jenny Lindell, som leder förundersökningen, säger till TT att det finns omständigheter som gör att utredarna misstänker att kvinnan har mördats, men hon vill inte gå in på vilka.

Nu ska kroppen undersökas av rättsmedicinare och sedan får vi en klarare bild om kroppen har utsatts för någonting eller inte. Vi måste helt enkelt få reda på dödsorsaken, säger Lindell.

Ingen person har frihetsberövats. Lindell vill dock inte kommentera huruvida det finns någon brottsmisstänkt.

Förundersökningen är inne i ett väldigt intensivt skede där det sker oerhört mycket åtgärder. Man håller förhör, drar olika slutsatser och kollar upp olika omständigheter. Man har varit ute på platsen med tekniker och det materialet ska analyseras, säger hon.

Dykare har sökt vid ån under dagen och hittade då den döda kvinna i vattnet. Fyndet gjordes under eftermiddagen, efter att polisen gjort fynd vid Vramsån under den gångna helgen.

Våra sökhundar gjorde då markeringar intill vattnet, säger Robert Loeffel.

20-åringen sågs till senast den 22 november och var försvunnen i över en vecka innan hennes kropp hittades.