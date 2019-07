Enligt Liberalernas presstjänst har rekryteringen av de fem politiskt anställda inletts. Från och med den 15 augusti ska de utgöra ett samordningskansli för L i Regeringskansliet.

Det sker för att "underlätta arbetet med att genomföra de 73 punkterna i Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna", skriver partiet på sin hemsida.

När januariavtalet förhandlades innebar det också att C och L gavs en möjlighet att placera politiskt anställda i Regeringskansliet och det är den möjligheten som Liberalerna, under den nya partiledaren Nyamko Sabuni, tar fasta på.

Centerpartiet tänker inte följa Liberalernas exempel, enligt uppgift från C. Så sent som under Almedalsveckan fick Centerledaren Annie Lööf frågan om C avser att utnyttja möjligheten.

Vi har väldigt bra tjänstemän i Centerpartiets riksdagslokaler och vi vill att hela vår riksdagsgrupp ska vara med och förhandla med regeringen, sade Lööf i en intervju med Dagens Nyheter.