Just Annie Lööf har en nyckelroll under dagen. Tillsammans med Liberalernas ledare Jan Björklund kommer hon att sitta med under talmannens alla konsultationer.

Klockan nio satte sig talmannen först med Alliansens fyra partiledare och ledarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Denna storkoalition är en av fyra möjliga regeringskonstellationer som talmannen tänker pröva under dagen.

De samtal vi har haft hittills har inte varit förgäves, säger Annie Lööf apropå de resultatlösa sonderingar som först Moderatledaren Ulf Kristersson hade och sedan statsminister Stefan Löfven (S).

Ny metod

Talmannen Andreas Norlén har nu valt att inte utse en ny partiledare till sonderingsperson utan i stället testa en ny metod för att få partiledarna mer kompromissvilliga.

Det är bra att talmannen nu leder processen och för samtalen vidare, säger Ulf Kristersson på väg till mötet.

Han tänker fortsätta plädera för en Alliansregering med alla fyra partierna eller en mindre, där de Allianspartier som kan och vill ingår.

Det är väl ingen överraskning att jag kommer att upprepa de förslag som jag tycker bör prövas, säger Kristersson.

De regeringsalternativ som talmannen tänker pröva är förutom storkoalitionen, en bred mittenregering med S, MP, C och L, en Alliansregering med stöd av MP och slutligen Kristerssons olika Alliansalternativ.

Redovisa argument

Jag ser framför mig att den eller de som förespråkar ett visst alternativ får möjlighet att redovisa sina argument, och därefter kan vi ha en diskussion runt bordet om hur övriga ser på saken, sade Andreas Norlén på måndagen.

På så sätt kan jag bilda mig en mer underbyggd uppfattning om läget, vilka alternativ som kan uteslutas och vilka som kan förtjäna mer uppmärksamhet.

Eftersom ingen har sagt sig vilja ingå i en regering med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna kommer Jonas Sjöstedt (V) och Jimmie Åkesson (SD) inte att delta i gruppsamtalen. Men talmannen kommer att träffa dem enskilt.

Talmannen försäkrar att det kommer att äga rum minst en statsministeromröstning under hösten.

Jag utesluter inte att ytterligare sonderingsuppdrag kan bli aktuella, även i närtid.