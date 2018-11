Luftföroreningar är partiklar, som sot, rök, damm och annat, som sprids via luften. De kommer via luften in i människans andningsorgan, där de kan skada lungcellernas dna och öka risken för cancer.

Partiklarnas interaktion med lungcellerna kan också leda till inflammationer och lungsjukdomar som kan innebära andningssvårigheter.

Ännu mindre partiklar kan ta sig in i blodkärlen, där de kan orsaka höjt blodtryck och blodproppar.

Källa: AQLI