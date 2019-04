Katedral i Paris som började byggas 1163 under kung Ludvigs VII:s regeringstid, och som fortsatte byggas i runt 200 år. Formgavs av Maurice de Sully.

Den utgjorde ett viktigt led i den franska katedralgotik som växte fram under andra halvan av 1100-talet. Särskilt stor betydelse fick strävbågarna samt tvärskeppsfasaderna från 1250-talet. Interiören förändrades under påverkan av 1600-talets klassicism. Under franska revolutionen slogs bland annat den västra fasadens kungaskulpturer sönder. E.E. Viollet-le-Duc genomförde 1845–64 en rekonstruktion efter vilken Notre-Dame åter tett sig som en helhet.

Notre-Dame har klassats som ett världshistoriskt monument av FN. Katedralen har omkring 12–14 miljoner besökare om året.

Byggnaden pryds av skulpturer av mytologiska varelser, gargoyler, som ofta är sammansatta av flera djurkroppar. Den mest kända av dem är "Stryge", en demonliknande varelse som ser ut över Paris och vilar ansiktet i händerna.

Katedralen var skådeplatsen för Victor Hugos berömda roman "Ringaren i Notre-Dame" från 1831, där huvudpersonen Quasimodo, som beskrivs som puckelryggad, finner en fristad i katedralen där han anställs som klockringare.

