Det rör sig om ett pilotprogram där vaccinet införs gradvis i några av de svårast drabbade områdena i landet.

"Det är en spännande tid för Kenya när vi rullar ut det här vaccinet i delar av landet där bördan av malaria är som högst", säger hälsominister Sicily Kariuki i ett uttalande.

Vaccinet riktar in sig på den dödligaste och vanligaste formen av malaria, där barn under fem år står för två tredjedelar av alla globala dödsfall från den myggburna sjukdomen. 120 000 barn beräknas få vaccinet, som tas samtidigt som andra rutinmässiga vaccinsprutor, under pilotprogrammet.

Varannan minut omkommer ett barn i malaria, enligt WHO. Bara i Kenya avled 10 000 personer i sjukdomen 2016.

Landet har distribuerat myggnät, besprutat hem med myggbekämpningsmedel och förbättrat diagnostiken i kampen mot sjukdomen. Trots det biter den sig envist kvar och en dryg fjärdedel av barnen i Kenya under fem år har smittas av sjukdomen.

"Det här vaccinet innebär ytterligare ett verktyg som kommer att öka Kenyas ansträngningar i att minska antalet malariainfekterade och dödsfall hos barn", säger Kariuki.

Vaccinet kallas än så länge RTS,S och tidigare i år införde Malawi och Ghana med stöd av WHO sina egna pilotprogram med vaccinet.