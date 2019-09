USA En affärsman från Kalifornien har dömts efter att ha försökt muta in sin son på University of Southern California och säkra hans vattenpolo-karriär, rapporterar amerikanska medier. Mannen ska också ha manipulerat bilder på sin son för att få in honom på utbildningen och har sammanlagt lagt drygt 2,4 miljoner kronor på komplotten.

Det finns inga ord som kan rättfärdiga mitt agerande, sade mannen under ett kort tal i rätten, enligt The New York Times.

Mannen döms till fyra månaders fängelse, 500 timmars samhällstjänst och drygt 900 000 kronor i böter.

Tidigare har även skådespelaren Felicity Huffman dömts i mutskandalen. Hennes straff blev lindrigare, 14 dagars fängelse, böter och samhällstjänst.

Totalt har ett dussin andra föräldrar erkänt liknande brott.