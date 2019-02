Brott En man har hittats död på en mindre ort utanför Jönköping. Polisen kan inte utesluta att mannen har utsatts för brott och har inlett en förundersökning om mord.

Jag kan inte säga mycket mer än att han är hittad utomhus intill en fastighet. Det finns omständigheter som gör att vi inte kan utesluta brott, säger Joel Gerdin, vakthavande befäl på polisen i Jönköping.

Det var 13.30 som polisen larmades till platsen via SOS Alarm. Vem som ringde in är inte klarlagt. Platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Ingen är gripen eller misstänkt och polisen söker ingen person just nu.

Nej, just nu fokuserar vi på att ta reda på vad som kan tänkas ha hänt och genomföra de brukliga åtgärderna, säger Joel Gerdin.