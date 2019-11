Polisen satte under torsdagen in bland annat hundpatruller och drönare i sökandet för att hitta den försvunna flickan. Även sjöpolisen kopplades in, för att med hjälp av båt söka igenom olika vattendrag.

Polisen söker i olika områden i Uddevalla, fortfarande utifrån förutsättningen att flickan är vid liv.

Det är självklart. Så länge vi inte kan utesluta det är det vad vi jobbar efter, säger Johan Carlbom, vakthavande befäl vid polisen.

En anhållen

Försvinnandet har engagerat hundratals frivilliga inom sökorganisationerna Missing People och Fikk. Dessutom har polisen fått in en stor mängd tips från personer som sett eller hört något som skulle kunna vara till hjälp.

Det kommer tips hela tiden. Det är ju inte säkert att det är så många som är relevanta, men alla tips är välkomna, säger Stefan Gustafsson, presstalesperson vid polisen.

Vi vill gärna att folk fortsätter att tipsa oss, för så småningom kan det komma ett tips som leder till ett genombrott.

Flickan försvann i förra veckan och polisen misstänker att hon kan ha utsatts för brott. En man i hennes närhet greps och anhölls i tisdags misstänkt för mord alternativt dråp.

Han ska begäras häktad senast på fredagen. Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten kommer åklagarens beslut om mannen ska begäras häktad tidigast under torsdagskvällen.

"Tills hon hittas"

Samtidigt som polisen söker vidare har även hundratals frivilliga sökt sig till Missing People och Fikk för att hjälpa till.

Målsättningen är att fortsätta tills hon hittas, säger Peder Schillerström Bruun, som är ordförande för Fikk.

Tanken är att sökinsatsen ska kunna pågå tills flickan hittas, eller åtminstone minst en vecka till, enligt Schillerström Bruun.

Så länge vi själva har kraft och frivilliga fortsätter vi, målsättningen är att vi fortsätter tills hon hittas, säger han.

Vi hade 400 frivilliga i tisdags och totalt 500 under onsdagen och det blir nog ungefär lika många i dag. Till helgen blir det säkert det dubbla, om vi inte är klara innan dess.