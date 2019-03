Född den 1 oktober 1956. Partiledare för Konservativa partiet och premiärminister sedan 2016.

Efter studier i Oxford arbetade Theresa May som finansiell rådgivare. Parallellt engagerade hon sig i kommunpolitiken i Merton i södra London

Efter två försök blev May 1997 invald i det brittiska underhuset. Hon har sedan dess blivit omvald i varje parlamentsval.

May utsågs till partisekreterare 2002, men sedan hon kritiserat det egna partiet på en partikongress blev hon av med posten.

Efter valet 2010, då David Cameron bildade regering tillsammans med Liberaldemokraterna, blev May inrikesminister. Hon fick förnyat förtroende av Cameron efter parlamentsvalet 2015.

Cameron meddelade 2016 sin avgång som partiledare för Konservativa partiet efter folkomröstningen om EU-medlemskapet. Theresa May valdes snart till partiledare och därefter tillträdde hon som premiärminister.

Theresa May var mot ett EU-utträde men höll låg profil under valkampanjen. May lovade i sin roll som premiärminister att respektera valresultatet.

May utlyste nyval i juni 2017 mot bakgrund av den pågående brexitprocessen. Syftet var att May ville förstärka sin makt i det brittiska parlamentet och sin position i förhandlingarna med EU. Men även om Konservativa partiet ökade sin röstandel tappade det 13 mandat och förlorade majoriteten i underhuset. Valet innebar därmed att May fick en försvagad ställning.

Under brexitprocessen har premiärministerns ledarskap blivit alltmer ifrågasatt. Flera ministrar har lämnat regeringen, bland dem brexitministern, David Davis, och utrikesministern Boris Johnson. Oppositionspartiet Labour lämnade 2019 in en misstroendeförklaring mot regeringen men en majoritet i parlamentet valde att stötta May.

Theresa May växte upp i ett prästhem och betraktas som liberal i sociala frågor. Hon uttalade sig exempelvis tidigt för samkönade äktenskap och har lovat att arbeta för att minska klyftorna i brittiska samhället. Men hon har röstat mot rätten för homosexuella att adoptera och är för en begränsning av invandring till Storbritannien.

