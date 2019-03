EU är redo att flytta fram Storbritanniens utträdesdatum, men det är en öppen fråga hur långt utträdesdatumet ska flyttas fram, sade EU:s permanenta rådsordförande Donald Tusk under en presskonferens på onsdagen.

Det skedde som ett svar på Theresa Mays begäran i ett brev till Tusk inför torsdagens och fredagens EU-toppmöte i Bryssel. May bad att få skjuta upp utträdet från den 29 mars – om bara en dryg vecka – till den 30 juni.

Men Tusk sade i sitt uttalande att en kort förlängning kan ske endast om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet.

Tredje gången gillt?

May skrev i brevet att hon tänker försöka en tredje gång med ett något modifierat förslag jämfört med det som två gånger redan har röstats ned i det brittiska underhuset. Hon bad Tusk att se till att EU-ledarna på toppmötet ställer sig bakom de dokument som hon och EU-kommissonens ordförande Jean-Claude Juncker tog fram på ett möte nyligen och som möjligen kan blidka fler parlamentsledamöter att säga ja.

Underhusets talman John Bercow har förklarat för May att hon inte får komma tillbaka med ett förslag som inte skiljer sig från de som redan röstats ned.

Tal till nationen

Theresa May höll ett tal till nationen sent på onsdagskvällen, där hon förklarade varför hon vill förlänga utträdet, men förklarade att hon inte är beredd att be om ett senare datum än den 30 juni.

Jag är helt säker på att ni, allmänheten, har fått nog. Ni är trötta på det politiska käbblet, politiskt spel och hemlighetsfulla politiska gräl, och på parlamentsledamöter som inte pratar om något annat än brexit, sade May.

Hittills har parlamentsledamöter gjort allt de kan för att inte bestämma sig, enligt May.

Jag har skrivit till Donald Tusk för att be om en kort förlängning av utträdet för att parlamentsledamöter ska få tid att fatta sitt slutgiltiga beslut.

Antydde eventuell avgång

May aviserade tidigare att hon tänker göra ett sista försök i veckan som kommer att få igenom utträdesavtalet. Om det blir ett ja blir det ändå för kort om tid för att Storbritannien ska kunna lämna EU den 29 mars, därav önskan om en förlängning.

Hon antydde att hon, för egen del, inte tänker sitta kvar som premiärminister om brexitfrågan är olöst den 30 juni.

Enligt dokument från EU-kommissionen, som nyhetsbyrån Reuters tagit del av, ses inte en förlängning från den 29 mars till den 30 juni som den mest lämpliga. Alternativen är, uppges det, ett utträde före den 23 maj eller en förlängning till slutet av 2019.

Löfven önskar besked

Statsminister Stefan Löfven (S) sade under ett samråd med riksdagens EU-nämnd inför EU-toppmötet att Sverige är redo att gå med på en förlängning, även en längre sådan, om britterna begär det.

Vi förväntar oss att det blir tydligare om hur Storbritannien ser på längden av en förlängning, sade Löfven angående vad han önskar för besked från Theresa May i Bryssel.

Han sade också att EU och Sverige är berett att hjälpa britterna. Alternativet till en förhandlad lösning är inget att sträva efter.

En avtalslös brexit vore det sämsta, det skulle också vara en dålig start på förhandlingar om hur de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien ska se ut.

Mycket talar för att det blir ett nytt EU-toppmöte i mitten av nästa vecka, efter en eventuell omröstning i Storbritannien.