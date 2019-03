Storbritannien Den senaste vågen av knivmord i Storbritannien har hamnat högt upp på politikernas agenda. Enligt polisen har 24 människor dödats i samband med knivskärningar i landet i år.

Mitt under de pågående Brexitförhandlingarna har premiärminister Theresa May meddelat att hon kommer att kalla till möte under de kommande dagarna för att hitta en lösning på problemet.

Ett stort antal unga människor har mist livet i en våg av själlöst våld som har chockat oss alla, sade hon i ett uttalande i parlamentet och tillade att mer arbete krävs för att stoppa problemet.

Vi kan bara lösa det här våldet om vi förstår den komplexa bakgrunden till det, sade May.

Theresa May har fått kritik för att ha skurit ner på resurser till polisen från bland annat Jeremy Corbyn, ledare för Labourpartiet som passade på att påpeka det för May. Premiärministern svarade med att det inte finns någon koppling mellan de ökade knivmorden i landet och polisens resurser.

Även brittiska polisen har kritiserat May och kallat den senaste tidens knivmord för "en nationell kris".