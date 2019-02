Tisdagens budskap i parlamentet var väntat, men ändå revolutionärt med tanke på hur det har låtit från premiärministern under de senaste åren.

För första gången öppnar nu May för att förlänga förhandlingstiden med EU.

Om det här huset säger nej till att lämna med det avtal som förhandlats med EU, och sedan säger nej till att lämna den 29 mars utan ett avtal, så kommer regeringen den 14 mars att lägga fram en motion om huruvida parlamentet vill ha en kort begränsad förlängning, säger May i underhuset.

Egentligen vill hon inte. Förhoppningen är fortfarande att ledamöterna i stället ska säga ja till det avtal som tagits fram och som fortsatt håller på att bearbetas.

Vårt absoluta fokus bör ligga på att få igenom en uppgörelse och lämna den 29 mars, betonar May i parlamentet och förklarar också att en eventuell förlängning "ska vara så kort som möjligt".

Missnöjda ministrar

Beskedet kommer efter jäsande missnöje bland flera ministrar som oroas över möjligheten att Storbritannien kommer att lämna EU helt utan avtal.

Vissa har till och med hotat att avgå om inte May ger dem tillstånd att rösta för att utesluta "no deal" som ett alternativ. Nu får de den möjligheten, även om det sker först efter att May lagt fram utträdelseavtalet på nytt.

Samtidigt ökar pressen på de mest envisa brexitanhängarna i regeringspartiet, med parlamentsledamoten Jacob Rees-Mogg i spetsen. De behöver nu avgöra om det kanske är bättre att säga ja till Mays avtal, trots att de inte gillar det, än att riskera att hela brexitprocessen drar ut på tiden och till och med stannar av.

Nej, nej och nej?

Rees-Mogg har en del att fundera på.

Hennes avtal är otillräckligt. Men om det kan ändras under förhandlingar de närmaste veckorna så finns en chans att folk röstar på det, säger han till tv-kanalen Sky News.

Å andra sidan tyder mycket på att han och hans likatänkande snarare kommer att välja att förlita sig på att en förlängd förhandlingsperiod i slutändan inte spelar någon roll.

Klippstupet, om man vill uttrycka det så, har i princip bara flyttats fram, anser Rees-Mogg.

Läget är samtidigt oklart kring vad som händer om parlamentet säger nej i alla de omröstningar som väntar. Ett läge är inte omöjligt där underhuset visserligen har sagt nej till ett avtalslöst utträde, men sedan också säger nej till att förlänga förhandlingstiden. I så fall riskerar fortsatt Storbritannien att lämna utan avtal redan den 29 mars.

"Cyniska manövrer"

Närmast ska underhuset redan på onsdagen debattera och rösta om läget just nu. Mays vändning innebär dock sannolikt att hon inte behöver oroa sig för några tunga förluster för tillfället.

Oppositionen är däremot fortsatt irriterad och missnöjd.

Premiärministern lovar att lyckas med något som hon vet är omöjligt, säger Labour-ledaren Jeremy Corbyn.

"Det här är bara cyniska manövrer för att försöka mobba parlamentsledamöterna till att stödja hennes dåliga uppgörelse. Ingen borde falla för det här", skriver Skotska nationalistpartiets ledare Nicola Sturgeon på Twitter.